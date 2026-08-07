Motorista morre após sofrer mal súbito na BR-376, no Paraná

Caso foi registrado no km 183 da BR-376, em Sarandi, e o veículo foi liberado aos familiares da vítima

Um motorista morreu após sofrer um mal súbito enquanto dirigia um GM/Chevrolet Cobalt na tarde de quinta-feira (6), no km 183 da BR-376, em Sarandi, no norte do Paraná. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, a equipe prestou os primeiros atendimentos à vítima e auxiliou no socorro até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Apesar das tentativas de reanimação realizadas pelas equipes de emergência, o motorista não resistiu e teve o óbito constatado no local. Após a confirmação da morte, o corpo foi removido ao necrotério pela empresa responsável pelo serviço funerário.

O veículo foi liberado aos familiares da vítima. A identidade do motorista não foi divulgada pelas autoridades.

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