Motorista morre após ser atropelado por amigo durante troca de pneu

Um homem morreu atropelado por um amigo enquanto trocava um pneu na Rodovia Transbrasiliana, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (1) no km 220 da BR-153, entre Tibagi e Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Conforme reportagem do site a Rede, a vítima fatal dirigia um Hyundai Azera com quatro passageiros, sendo um homem, uma mulher e dois filhos do casal, trafegava no sentido Tibagi a Ponta Grossa quando teve o pneu furado. O motorista parou o veículo no acostamento para fazer o reparo. Outros dois carros pararam logo em seguida para prestar auxílio.

O agente da PRF, Kleber Cavali, afirma que o local onde o veículo parou era uma saída de curva leve, mas que o condutor do Azera havia feito a devida sinalização. Quando a troca de pneus foi concluída, o motorista do Azera se dirigiu ao porta-malas do veículo para guardar os equipamentos utilizados no serviço. Neste momento um Chevrolet Vectra atingiu o motorista que estava na parte de atrás do Azera. O homem foi prensado entre o próprio carro e o Vectra.

Cavali afirma que a vítima teve amputações de membros inferiores no local no acidente. O homem foi resgato pelo Siate com vida, mas morreu quando se deslocava ao hospital de Telêmaco Borba.

A família da vítima estava do lado de fora do Azera e não foi atingida. No Vectra, os quatro passageiros e o motorista, um rapaz de 21 anos, tiveram ferimentos. A PRF confirmou que o motorista do Vectra estava sob efeito de álcool. A identidade dos envolvidos não foi revelada.

