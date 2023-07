Motorista morre após ser atropelado enquanto trocava pneu na BR-277

Siga o TNOnline no Google News

O motorista de uma caminhonete morreu atropelado por um caminhão na BR-277, na manhã desta sexta-feira (14), enquanto trocava o pneu do carro. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 66, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. De acordo com os socorristas, a vítima estava no acostamento da pista quando foi atingida pelo caminhão que seguia sentido à capital do Paraná.

Conforme informações apuradas pelo repórter Tiago Silva, da RICtv, o caminhão bateu contra a caminhonete estacionada e arrastou o veículo, juntamente com o motorista, por alguns metros devido ao impacto da colisão.

O veículo ficou destruído e o motorista não resistiu aos graves ferimentos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).



