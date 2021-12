Da Redação

Motorista morre após ser arremessado em capotamento no PR

Na tarde desta quinta-feira (9), um motorista de aproximadamente 55 anos morreu após ser arremessado para fora do carro. O acidente aconteceu em Campo Magro, no Paraná.

continua após publicidade .

Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), o capotamento aconteceu na continuação da rua Ângelo Benato, no bairro Pioneiro.

Participaram do resgate equipe do Siate e do Samu. A vítima foi socorrida e se encontrava inconsciente com politraumatismos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

continua após publicidade .

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Com informações da Banda B.