Motorista morre após saída de pista e colisão com árvore na Br-277

Um motorista de 64 anos morreu na noite de segunda-feira em um grave acidente registrado na segunda-feira (30), em Virmond, no Centro Sul do Paraná. O acidente foi na Rodovia na BR-277, no quilômetro 434.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um Corolla seguia pela rodovia em direção à Quedas do Iguaçu, quando o condutor perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e atingiu uma árvore à margem da rodovia.

O motorista morreu no local do acidente. O Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento da vítima.

A esposa e filha que estavam no veículo foram socorridas com ferimentos graves, e encaminhadas pela equipe médica de Virmond ao Hospital São José em Laranjeiras do Sul.

Uma equipe da PRF que registrou o acidente acionou o Instituto de Criminalística para a perícia. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava.

