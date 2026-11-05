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Motorista morre após picape ser arrastada por caminhão na PR-160

Colisão ocorreu no trevo de Nova Fátima; condutor da carreta e passageira saíram ilesos e prestaram depoimento à Polícia Civil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motorista morre após picape ser arrastada por caminhão na PR-160
Autor Acidente foi registrado em Nova Fátima - Foto: PRE

Um grave acidente resultou na morte do motorista de uma picape Fiat Strada na manhã da última quarta-feira (4), no quilômetro 83 da rodovia PR-160, bem no trevo de acesso à cidade de Nova Fátima. O veículo que a vítima conduzia foi atingido na lateral e arrastado por uma carreta.

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De acordo com os levantamentos da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida aconteceu por volta das 11h30. O caminhão tracionava um semirreboque e seguia pela rodovia no sentido de Congonhinhas a Cornélio Procópio. A tragédia ocorreu no momento em que a picape cruzou a pista. Com a força do impacto, o automóvel foi arrastado no asfalto por cerca de 127 metros.

O motorista da Strada não resistiu aos múltiplos ferimentos e morreu antes que pudesse ser socorrido. O local foi isolado até a chegada da Polícia Científica, e, após a perícia, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

O caminhoneiro e uma passageira de 57 anos, sua esposa, não sofreram nenhum ferimento. O condutor da carreta foi submetido ao teste do bafômetro no local, que confirmou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

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Como ambos os veículos estavam com a documentação regularizada, eles foram liberados aos responsáveis logo após os trabalhos periciais. Na sequência, seguindo a orientação da Polícia Civil, o motorista do caminhão e a esposa compareceram à delegacia local para prestar os esclarecimentos formais sobre as circunstâncias do acidente.

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acidente caminhâo notícias locais PR-160 Segurança no Trânsito
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