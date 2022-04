Da Redação

Motorista morre após perder controle e capotar na PR-340

Um homem, de 53 anos, morreu após perder o controle da direção do veículo que conduzia, na tarde deste domingo (10), na PR-340, entre os municípios de Santo Inácio e Santa Inês, Paraná. A vítima foi identificada como Hélio Aparecido Martins dos Santos.

continua após publicidade .

Por conta da gravidade, a equipe do Aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu à ocorrência. No entanto, Hélio não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O automóvel em que o homem estava ficou completamente destruído. O Instituto Médico Legal (IML) de Paranavaí recolheu o corpo de Hélio.

continua após publicidade .

O caso será apurado pela Polícia Rodoviária Estadual.