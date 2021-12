Da Redação

Motorista morre após perder controle e cair com carro em rio

Um trágico acidente foi registrado na tarde deste domingo (19), entre os municípios de Cianorte e Jussara, no Paraná. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma motorista perdeu o controle da direção de seu veículo, na PR-082, colidiu contra uma mureta de contenção e, na sequência, cai no Rio Ligeiro. A vítima não resistiu ao acidente.

continua após publicidade .

Ainda conforme as informações da PRE, a condutora tinha 27 anos e seguia de Cianorte para Terra Boa no momento do acidente. Ao cair na água, o automóvel da vítima ficou com as rodas para cima e quase todo submerso.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da polícia estiveram no local e retiraram a mulher do carro, porém, nada pôde ser feito. A vítima já havia entrado em óbito.

continua após publicidade .

O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal de Campo Mourão.