Motorista morre após perder controle de veículo e cair em rio, no PR

O acidente foi registrado no início da noite de quinta-feira (15)

Um acidente de trânsito resultou na morte de um homem no início da noite de quinta-feira (15), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do automóvel que conduzia, saiu da pista e caiu dentro de um rio.

Até o momento, não há informações sobre a idade da vítima. Os socorristas informaram que o motorista perdeu o controle da direção no momento em que realizava uma curva, na Rua Francisco Ferreira da Cruz. Ele invadiu um matagal e caiu no rio.

Os bombeiros informaram que o carro foi retirado do rio ainda durante a noite. No local, às margens do rio, ficaram partes do veículo que se soltaram no acidente.

Outro acidente

Duas mulheres e um rapaz tiveram ferimentos leves depois que o carro em que eles estavam caiu de um estacionamento de uma universidade, em Maringá, na noite desta quarta-feira (14).

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as pessoas conseguiram sair sozinhas do veículo. O acidente ocorreu próximo ao Bloco 6. Por motivos desconhecidos, a motorista perdeu o controle da direção bateu contra uma grade de proteção, e na sequência, caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros.

Na queda o carro atingiu outros dois veículos. O local foi isolado pelos seguranças da universidade. Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados, porém as vítimas recusaram encaminhamento médico.

