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Motorista morre após peça se soltar de caminhão e atingir carro na BR-277 no PR

O condutor faleceu ainda no local antes da chegada do socorro, e o caminhão de onde a peça se desprendeu não permaneceu na pista nem foi identificado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motorista morre após peça se soltar de caminhão e atingir carro na BR-277 no PR
Autor Em consequência do forte impacto, o condutor do carro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente - Foto: PRF

Um motorista morreu na tarde desta sexta-feira (13) depois que uma peça se desprendeu de um caminhão e atingiu o automóvel em que ele viajava pela rodovia BR-277, no município de Céu Azul, região oeste do Paraná. Conforme os dados repassados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada na altura do quilômetro 626 da via.

- leia mais: PF investiga denúncia de cárcere privado de cidadãos chineses no Paraná

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Segundo os levantamentos realizados pelos policiais que atenderam o caso, o carro, que possui placas da cidade de Três Barras do Paraná e transportava um total de cinco pessoas, seguia no sentido de Cascavel para Foz do Iguaçu quando a peça solta do veículo de carga acabou invadindo o interior do automóvel.

Em consequência do forte impacto, o condutor do carro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente, não tendo sua identidade divulgada oficialmente. Além do óbito, um dos passageiros ficou ferido e precisou ser resgatado pela equipe aeromédica no helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado com urgência ao Hospital Universitário de Cascavel.

Os demais ocupantes do veículo, sendo uma mulher e duas crianças, escaparam do incidente sem sofrer ferimentos. Até o momento, o caminhão envolvido na ocorrência não foi identificado, pois não permaneceu no trecho após o desprendimento da peça.

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acidente rodoviário BR 277 MORTE NO TRÂNSITO paraná Segurança no Trânsito
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