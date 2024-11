Motorista morre após passar mal e bater em muro de cemitério no PR

De acordo com as informações, a vítima teria sofrido um mal súbito enquanto dirigia a caminhonete, o que causou a perda de controle.

Um homem, de 48 anos, faleceu na manhã de segunda-feira (28) enquanto dirigia seu veículo, a caminho da escola do filho. O fato ocorreu no cruzamento das ruas Paranaguá e Laranjeiras do Sul, no bairro São Cristóvão, em Cascavel (PR).

De acordo com as informações, a vítima teria sofrido um mal súbito enquanto dirigia a caminhonete, o que causou a perda de controle. O veículo subiu à calçada e colidiu contra o muro do Cemitério São Luiz.

Os socorristas do Siate foram acionados e chegaram rapidamente ao local do acidente. Ao encontrarem o homem inconsciente e sem batimentos cardíacos dentro do veículo, iniciaram imediatamente as manobras de reanimação. Durante a tentativa de estabilização, a equipe médica também utilizou suporte de oxigênio.

Apesar do impacto da colisão não ter sido de grandes proporções, e o motorista não apresentar ferimentos visíveis, o esforço dos socorristas não foi suficiente para reverter a situação. Após um longo período de atendimento, o óbito foi atestado, supostamente decorrente de causas naturais.

A Polícia Militar também foi acionada para tomar as medidas cabíveis em relação ao fato. O menino, que também estava no veículo no momento do acidente, não se feriu.

