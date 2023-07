Motorista morre após invadir contramão e bater em caminhão na BR-376

Um motorista morreu após se envolver em uma grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (11), na rodovia BR-376, na região do município de Parati, no Paraná. Ele teria invadido a contramão e colidiu contra um caminhão.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. De acordo com informações das autoridades, a colisão aconteceu na altura do quilômetro 532 e envolveu um Nissan Versa e uma carreta Volvo.

O motorista do carro seguia sentido Curitiba, capital do Estado, quando invadiu a pista contrária e foi atingido pelo caminhão. O homem morreu no local do acidente, que não teve a identidade divulgada. O caminhoneiro, de 40 anos, não sofreu ferimentos.

A Polícia Científica foi acionada para a perícia e encaminhamento do corpo do Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa. Uma das pistas da BR-376, no sentido interior, foi bloqueada para atendimento.





*Com informações portal aRede.

