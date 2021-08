Motorista morre após grave acidente em Rolândia

Da Redação

Um grave acidente provou a morte de um motorista na Avenida Atlanta, em Rolândia, no começo da noite deste sábado (31).

Socorristas dos Bombeiros e do Samu foram chamados, mas o condutor do Honda Civic foi ejetado do veículo e morreu no local.

A princípio, o homem perdeu o controle da direção na BR-369, atravessou o canteiro e bateu contra um poste.

O carro ficou bastante danificado. O nome do motorista que morreu ainda não foi revelado.

Com informações, Guilherme Spanguemberg