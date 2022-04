Da Redação

Motorista morre após colisão frontal na BR-369

Um motorista morreu após se envolver em um grave acidente na BR-369, em Ibiporã, no começo da tarde deste quarta-feira (16).

De acordo com testemunhas, dois veículos colidiram frontalmente. Com o impacto, um deles foi parar no canteiro da pista. Já o outro, ficou com a frente completamente destruída.

Socorristas do Corpo de Bombeiros e do SIATE foram ao local para prestar atendimento às vítimas. A vítima fatal ficou presa às ferragens.

A via que liga bairros de Ibiporã e Londrina precisou ser interditada para o atendimento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e auxiliou os trabalhos de resgate e sinalização do local.

Com informações, Tem Londrina.