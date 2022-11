Motorista morre após colisão frontal entre carro e caminhão no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Acidente foi registrado nesta sexta-feira (25), na BR-153, em Rio Azul

Um acidente entre um carro e um caminhão resultou na morte de um homem de 52 anos nesta sexta-feira (25), em Rio Azul, na região central do Paraná, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

continua após publicidade .

Segundo a equipe da PRF, o veículo colidiu frontalmente contra o caminhão, por volta das 21 horas, nas proximidades do quilômetro 366, da BR-153.

A PRF informou que o condutor do caminhão, de 36 anos, não sofreu ferimentos. A identificação da vítima não foi divulgada.

continua após publicidade .

As informações são do site g1 Paraná.

Prisão no Paraná

Uma mulher, de 23 anos, foi presa transportando 20 quilos de maconha dentro de um ônibus na BR-277 no começo da madrugada deste sábado (26) em Guarapuava, na região central do Paraná.

Durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga foi encontrada dentro de uma mala no bagageiro do ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu para Florianópolis.

Siga o TNOnline no Google News