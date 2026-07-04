Motorista morre após colisão frontal contra caminhão na PR-424

Acidente aconteceu no início da manhã deste sábado em Salto do Itararé; veículo menor teria invadido a contramão

Um homem de 30 anos morreu no início da manhã deste sábado (4) após um grave acidente envolvendo o carro que dirigia e um caminhão. A batida aconteceu por volta das 6h10, na altura do quilômetro 11 da PR-424, trecho que passa por Salto do Itararé, no Norte Pioneiro do Paraná.

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De acordo com as informações apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do caminhão relatou que seguia viagem quando o carro de passeio invadiu a pista contrária e bateu de frente contra a carreta. O impacto ocorreu em um trecho de subida com uma curva aberta.

Com a violência da batida, o motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada das equipes de resgate. O corpo foi recolhido no local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

O condutor do caminhão, de 36 anos, saiu ileso do acidente. Ele permaneceu no local, prestou esclarecimentos às autoridades e foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou que ele não havia consumido bebida alcoólica.

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Ainda segundo a polícia, os dois veículos envolvidos — o carro com placas de Barão de Antonina (SP) e o caminhão registrado em Itapeva (SP) — estavam com a documentação regularizada. A carreta foi liberada no próprio local após o registro da ocorrência.