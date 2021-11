Motorista morre após colidir carro contra árvore na PR-092

Da Redação

Divulgação

Um homem de 41 anos morreu após o carro que ele conduzia, um Chevrolet Monza colidir contra uma árvore às margens da PR-092, em Joaquim Távora, no Paraná.

continua após publicidade .

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo transitava no sentido Santo Antônio da Platina a Joaquim Távora quando ao atingir o Km 306+700 saiu da pista e colidiu contra uma árvore. O motorista morreu no local do acidente.

A perícia foi acionada para identificar as causas da colisão.