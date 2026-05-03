Motorista morre após carro ser alvejado na PR-090 em Ibiporã

Um homem de 39 anos foi morto a tiros enquanto dirigia pela rodovia PR-090, no trecho que liga Ibiporã a Sertanópolis, no fim da tarde deste sábado (2). O carro em que a vítima estava foi atingido por diversos disparos de arma de fogo e dois passageiros que o acompanhavam fugiram do local logo após o ataque.

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O caso foi registrado por volta das 18h10, na altura do quilômetro 384 da rodovia. Quando a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) chegou ao local para atender o que inicialmente parecia ser um acidente de trânsito, encontrou o veículo — um Chevrolet Corsa Wind com placas de Sertanópolis — com várias perfurações na lataria. O motorista já estava sem vida no banco do condutor, apresentando um ferimento de tiro na região do pescoço.

Além da vítima fatal, havia pelo menos mais dois ocupantes no carro no momento do atentado, incluindo um jovem de 19 anos. De acordo com o relatório policial, ambos chegaram a recusar atendimento médico e fugiram antes que as equipes de segurança pudessem colher seus depoimentos. Como não havia testemunhas na via, a dinâmica exata de como os atiradores abordaram o veículo ainda é desconhecida.

A Polícia Militar também prestou apoio isolando a área do crime até a chegada da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML), que fez o recolhimento do corpo. A Polícia Civil de Ibiporã esteve presente para iniciar as investigações e tentar identificar os autores e a motivação da execução. Após a perícia, o carro foi liberado no próprio local para um familiar do motorista morto

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