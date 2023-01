Motorista morre após carro capotar na PR-182; passageiro fica ferido

Da Redação

Um homem de 38 anos morreu após o carro que ele dirigia capotar na PR-182, em Francisco Alves, na região noroeste do Paraná, no sábado (28).

Uma passageiro de 22 anos que estava no veículo teve ferimentos médios e foi encaminhado a um hospital de Umuarama. Outro passageiro, de 38 anos, não se feriu.

Segundo a Polícia Militar (PM), o carro trafegava pela pista quando capotou. Além disso, o veículo bateu em um poste.

Por conta disso, eletricistas da Companhia Paranaense de Energia (Copel) estiveram no local para prestar serviços. As informações são do G1.

Identificado casal que morreu após acidente de moto no Vale do Ivaí

O casal que morreu após um acidente de moto na madrugada deste domingo (29), em Grandes Rios, no Vale do Ivaí, já foi identificado. São: Gabrielle Giovanna Martins dos Santos, de 21 anos e Murilo Bueno de Camargo, 19 anos.

As vítimas moravam em Rosário do Ivaí e retornavam de Grandes Rios em uma motocicleta Honda CG 150 vermelha, porém, sofreram uma queda. O acidente aconteceu próximo ao Postinho do Adolfo.

