Motorista morre após carro capotar na BR-376

Um homem morreu após capotar o carro na BR-376 na tarde desta quinta-feira (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi registrada por volta das 15h, no km 150, em Presidente Castelo Branco, no Paraná.

Segundo a PRF, o homem conduzia um Hyundai HB 20, com placas de Querência do Norte, seguia sentido Paranavaí a Maringá, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou no canteiro central. Ele ficou preso às ferragens.

Equipes de socorristas e Samu Aéreo foram acionadas, mas motorista morreu no local. Ele tinha cerca de 40 anos.

A polícia fez o Boletim de Acidente de Trânsito para apurar as circunstâncias.

