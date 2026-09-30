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Motorista morre após carro cair em obra de drenagem no Paraná

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira, em uma obra de drenagem na Avenida São João

Escrito por Da Redação
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Motorista morre após carro cair em obra de drenagem no Paraná
Autor Caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira - Foto: Divulgação

Um motorista de 45 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (30) após o carro que dirigia cair em uma obra de drenagem em Prudentópolis, na região dos Campos Gerais. O acidente ocorreu por volta das 2h19, no cruzamento da Avenida São João com a Rua Prudente de Moraes. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, mas o condutor, que era o único ocupante do veículo, teve o óbito confirmado ainda no local.

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A queda aconteceu em um trecho onde estão sendo instaladas novas manilhas para o escoamento de águas pluviais. De acordo com a Prefeitura, o serviço é executado por uma empresa terceirizada e o perímetro contava com iluminação e sinalização adequadas no momento do acidente. As circunstâncias que levaram o veículo a sair da pista e despencar na vala ainda são desconhecidas.

O caso será apurado com o auxílio de laudos periciais da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML), órgãos que já concluíram os primeiros trabalhos de praxe no local. Em nota oficial, a administração municipal lamentou profundamente a fatalidade e prestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

Com informações do aRede

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