Da Redação

Motorista morre após carro cair de viaduto em Maringá

Um acidente registrado na noite de sexta-feira (10), em Maringá, provocou a morte de um motoristas, de 30 anos, após o carro que ele dirigia cair de um viaduto.

continua após publicidade .

O veículo seguia pelo Contorno Sul quando saiu da pista, derrubou a mureta de proteção e caiu de uma altura de cerca de 10 metros, sobre a linha férrea, segundo os bombeiros.

A vítima foi ejetada do carro e morreu no loca. De acordo com os socorristas, há indícios que o motorista não utilizava o cinto de segurança.

continua após publicidade .

A causa do acidente ainda está sendo apurada.