Motorista morre após carro bater em carreta e capotar na PR-445

Um homem de 56 anos morreu no fim da tarde de segunda-feira (4) após se envolver em um grave acidente de trânsito na PR-445, em Londrina. O carro que ele dirigia bateu contra um caminhão e capotou em seguida.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista conduzia um Chevrolet Cruze no sentido de Tamarana a Londrina. Na altura do quilômetro 50, o carro colidiu lateralmente contra uma carreta Volvo, que tracionava dois reboques. Com a força do impacto, o automóvel de passeio capotou e parou atravessado sobre a pista.

A vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local da batida. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

O motorista do caminhão, de 52 anos, não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool. Os veículos de carga e o caminhoneiro foram liberados no local, enquanto o carro da vítima foi removido ao pátio da polícia.

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Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no trecho para realizar a perícia e colher informações que ajudarão a esclarecer as causas do acidente. A rodovia registrou interdições durante o atendimento da ocorrência e o trabalho das autoridades, sendo totalmente liberada no fim da noite.



