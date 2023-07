Motorista morre após carro bater em barranco na PR-090

O homem perdeu o controle do carro e bateu no barranco.

Um motorista de 41 anos morreu após perder o controle da direção, bater o carro em um barranco na PR-090, em Ibiporã, na noite de quinta-feira (28). O acidente foi no km 374 da rodovia.

Segundo o Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv), o homem trafegava sentido Ibiporã a Sertanópolis, pela rodovia quando perdeu o controle, saindo da pista e chocou-se contra o barranco. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

Outra ocorrência

Criança coloca fogo em colchão ao brincar com isqueiro em Apucarana

Uma criança de três anos de idade mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros na noite desta quinta-feira (27) ao colocar fogo com um isqueiro no colchão de uma cama, em uma residência localizada na Rua Dr. Francisco José Montelima, no Residencial Solo Sagrado, em Apucarana, no norte do Paraná.

Um caminhão da corporação se deslocou ao local, mas quando chegou, o fogo já havia sido controlado pelos moradores. Segundo a mãe da criança, haviam sete pessoas na casa, porém, ninguém se feriu. "Quando entrei no quarto rápido vi o fogo, mas fomos apagando jogando água", contou Thaina.

Diante do princípio de incêndio controlado pela família, o caminhão dos bombeiros retornou ao quartel.

