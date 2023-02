Motorista morre após carro bater contra pedra às margens da BR-163

Da Redação

O acidente que ocorreu na localidade de Cristo Rei envolveu um GM Corsa branco

Um acidente de trânsito deixou uma vitima fatal na rodovia BR-163 no município de Capanema, no Paraná. O acidente foi registrado no final da madrugada desta segunda-feira, 27, na localidade de Cristo Rei, envolvendo um veículo GM Corsa Sedan de cor branca.

Segundo informações a vitima, identificada como Antônio Ferrari, 51 anos, se deslocava da cidade para trabalhar em uma obra na comunidade de Cristo Rei, quando perdeu o controle do veículo, saiu a esquerda da pista e atingiu violentamente uma pedra as margens da rodovia. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo de Bombeiros foi acionado mas apenas pode constatar o óbito. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou o acidente e isolou o local até a chegada da equipe da Criminalística.

Após a perícia o Corpo foi removido ao IML (Instituto Médico Legal) de Francisco Beltrão para a necropsia e posterior liberação aos familiares para o sepultamento.

Fonte: Portal 163

