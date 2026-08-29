Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
PARANÁ

Motorista morre após capotamento na PR-450 entre Centenário do Sul e Porecatu

Vitima tinha 45 anos e estava sozinho no veículo durante o acidente de trânsito

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista morre após capotamento na PR-450 entre Centenário do Sul e Porecatu
Autor Foto: REPRODUÇÃO/PRE

Um homem de 45 anos morreu após um acidente de trânsito na tarde de sexta-feira (28), na rodovia PR-450, no trecho pertencente ao município de Centenário do Sul, no Norte do Paraná.

LEIA MAIS: Inmet emite alerta de tempestade para mais de 300 municípios do Paraná; veja quais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações levantadas pelas equipes policiais no local do acidente e com o depoimento de uma testemunha, o motorista trafegava no sentido de Centenário do Sul a Porecatu quando perdeu o controle da direção no quilômetro 19. Em seguida, o veículo capotou e parou às margens do lado esquerdo da pista.

A vítima não resistiu aos ferimentos e o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

O trecho da rodovia onde o acidente aconteceu é de pista simples, conta com relevo plano e possui sinalização com limite de velocidade de 80 km/h. O veículo envolvido, sem irregularidades documentais ou débitos, foi liberado no local e recolhido ao pátio da Polícia Militar em Rolândia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito capotamento de veículo Centenário do Sul instituto médico legal pr-450 rodovia PR-450 Segurança Viária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV