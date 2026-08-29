Motorista morre após capotamento na PR-450 entre Centenário do Sul e Porecatu

Vitima tinha 45 anos e estava sozinho no veículo durante o acidente de trânsito

Um homem de 45 anos morreu após um acidente de trânsito na tarde de sexta-feira (28), na rodovia PR-450, no trecho pertencente ao município de Centenário do Sul, no Norte do Paraná.

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De acordo com as informações levantadas pelas equipes policiais no local do acidente e com o depoimento de uma testemunha, o motorista trafegava no sentido de Centenário do Sul a Porecatu quando perdeu o controle da direção no quilômetro 19. Em seguida, o veículo capotou e parou às margens do lado esquerdo da pista.

A vítima não resistiu aos ferimentos e o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

O trecho da rodovia onde o acidente aconteceu é de pista simples, conta com relevo plano e possui sinalização com limite de velocidade de 80 km/h. O veículo envolvido, sem irregularidades documentais ou débitos, foi liberado no local e recolhido ao pátio da Polícia Militar em Rolândia.

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