Motorista morre após caminhonete capotar e cair em barranco na PR-323

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem, de 50 anos, morreu após capotamento de caminhonete e ser ejetado do veículo que dirigia na PR-323, em Umuarama, no noroeste do Paraná. O capotamento foi na noite de terça-feira (25), segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

continua após publicidade

Conforme informações, o condutor perdeu controle da direção, capotou e caiu em um barranco às margens da rodovia de pista simples. Com o impacto, o corpo do homem foi ejetado para fora do veículo.

Ao chegar no local, a PRE encontrou o condutor em óbito, antes da chegada dos socorristas. O local foi isolado para o trabalho da perícia. A polícia de trânsito investiga as causas do acidente.

continua após publicidade

Outra ocorrência:

Motociclista morre após bater em caminhão na BR-153, no Paraná

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu na manhã de terça-feira (25). Um motociclista morreu após acidente com caminhão na BR-153, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo a polícia, o motociclista, de 27 anos, invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente o caminhão.

continua após publicidade

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa. O motorista do caminhão, de 49 anos, não se feriu.

A PRF informou que o local do acidente é uma reta e com boas condições de visibilidade.

Siga o TNOnline no Google News