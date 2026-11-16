Motorista morre após caminhonete aquaplanar e invadir pista contrária na BR-376

Acidente ocorreu na tarde de sábado (14) sob forte chuva; motorista da caminhonete perdeu o controle da direção e atingiu o veículo da vítima

Um homem de 42 anos morreu e duas mulheres ficaram feridas em uma grave colisão frontal registrada na tarde deste sábado (14), por volta das 16h50, no quilômetro 69,9 da BR-376, em Guairaçá, no noroeste do Paraná. O acidente envolveu uma Ford Ranger e uma Chevrolet Montana e teria sido provocado pela aquaplanagem de um dos veículos durante uma chuva intensa que atingia a região.

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De acordo com informações preliminares levantadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Ford Ranger seguia no sentido Mato Grosso do Sul quando aquaplanou na pista molhada. O motorista perdeu o controle da direção, rodou sobre a rodovia e invadiu a faixa contrária, atingindo de frente a Chevrolet Montana, que trafegava no sentido Paranavaí. Com a força do impacto, a Ranger parou atravessada na pista, enquanto a Montana saiu da rodovia e parou em um terreno às margens da via. Testemunhas no local também relataram às autoridades a possível presença de óleo no asfalto.

O condutor da Montana não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Na Ford Ranger viajavam quatro pessoas: duas passageiras, de 21 e 35 anos, sofreram lesões leves, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para atendimento hospitalar em Paranavaí. Já o motorista, de 35 anos, e outro passageiro, de 39, saíram ilesos. O condutor da caminhonete realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.

Para o resgate das vítimas e a realização dos procedimentos periciais, a BR-376 precisou ser totalmente interditada entre 17h20 e 20h15. Equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) atuaram no trecho por cerca de uma hora e meia no levantamento de vestígios e recolhimento do corpo. A PRF também colheu informações na cena do acidente para a elaboração do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST), documento que auxiliará no esclarecimento oficial das circunstâncias da colisão.