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TRAGÉDIA NAS ESTRADAS

Motorista morre após caminhão tombar na PR-323 em Sertanópolis

Acidente aconteceu na noite de quarta-feira (1º), no sentido Londrina; vítima tinha 28 anos.

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 07:49:16 Editado em 02.07.2026, 07:49:11
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Motorista morre após caminhão tombar na PR-323 em Sertanópolis
Autor Motorista morreu após o caminhão tombar - Foto: Divulgação/PRE

Um tombamento de caminhão na PR-323 terminou com a morte de um motorista de 28 anos na noite de quarta-feira (1º), em Sertanópolis, no norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 22h25, no km 43,6 da rodovia, no sentido Londrina.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão Volvo FH 440, acoplado a um semirreboque, tombou por motivos que ainda serão investigados. O motorista era o único ocupante do veículo.

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A vítima morreu no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

Ainda de acordo com a PRE, o caminhão e o semirreboque, ambos em situação regular, foram liberados ao responsável após o atendimento da ocorrência.

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acidente de transito investigação de acidentes rodovia PR-323 Segurança Viária SERTANÓPOLIS tombamento de caminhão
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