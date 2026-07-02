Motorista morre após caminhão tombar na PR-323 em Sertanópolis

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Acidente aconteceu na noite de quarta-feira (1º), no sentido Londrina; vítima tinha 28 anos.

Um tombamento de caminhão na PR-323 terminou com a morte de um motorista de 28 anos na noite de quarta-feira (1º), em Sertanópolis, no norte do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 22h25, no km 43,6 da rodovia, no sentido Londrina.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão Volvo FH 440, acoplado a um semirreboque, tombou por motivos que ainda serão investigados. O motorista era o único ocupante do veículo.

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A vítima morreu no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

Ainda de acordo com a PRE, o caminhão e o semirreboque, ambos em situação regular, foram liberados ao responsável após o atendimento da ocorrência.

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