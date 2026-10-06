Motorista morre após caminhão carregado com madeira tombar na BR-116

Um motorista de caminhão morreu na noite desta segunda-feira (5) após o veículo que conduzia tombar na BR-116, nas proximidades do viaduto do Contorno Leste, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu por volta das 22h, quando a carreta, que tinha placas de Cosmópolis (SP) e transportava uma carga de madeira, realizava uma manobra de retorno. Com a violência do tombamento, a cabine ficou completamente esmagada, prendendo a vítima às ferragens.

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O morador da região Claude Fiuzza passava pelo trecho logo após o acidente e ajudou a sinalizar a rodovia, que ficou com pedaços de madeira espalhados pela pista. Ele relatou que se aproximou da cabine e conseguiu conversar brevemente com o motorista. A vítima reclamou de fortes dores, mas parou de responder minutos depois e entrou em óbito no local, antes da finalização do resgate.

Fiuzza, que possui treinamento em primeiros socorros, utilizou equipamentos próprios, como lanternas, para alertar os demais condutores até a chegada das equipes de emergência. O morador destacou o perigo no trecho, afirmando ser o terceiro acidente com caminhão que presencia pessoalmente naquele mesmo ponto. Segundo ele, a sinalização é inadequada para orientar os motoristas de veículos pesados sobre o grau da curva do retorno, o que exigiria a instalação de redutores de velocidade para evitar novas tragédias.

As autoridades competentes estiveram no local para realizar os procedimentos de atendimento e isolamento da via. A dinâmica do acidente e as causas exatas que provocaram o tombamento do caminhão serão investigadas.

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As informações são da Banda B