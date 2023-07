Motorista morre após batida frontal com carro na PR-092

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 62 anos morreu em um grave acidente na PR-092 entre Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré, na noite desta segunda-feira (18). Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os veículos bateram de frente. Outras duas pessoas também ficaram feridas.

Segundo a PRE, o acidente envolveu um Ford/Fiesta com placas de Santo Antônio da Platina, que era ocupado por duas pessoas, o motorista, de 74 anos e a passageira, de 73, o casal sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o hospital da cidade.

No outro veículo, Volkswagen/Saveiro GL, de Santo Antônio da Platina, estava o motorista, de 62 anos. O homem foi socorrido, mas morreu no hospital.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Cientifica e Instituto Médico Legal estiveram no local do acidente.

As causas do acidente serão apuradas.

