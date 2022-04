Da Redação

Motorista morre após batida frontal com caminhão no PR

Um motorista, de 31 anos, morreu depois de uma batida entre um carro e um caminhão, em Cascavel, no oeste do Paraná, durante a madrugada desta sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava sem cinto segurança.

O acidente foi registrado na BR-369, por volta das 2h10. Segundo a polícia, o motorista do carro estava na contramão, quando a batida aconteceu. O carro e o caminhão bateram de frente. A polícia disse que existia neblina no trecho e que o caminhão não conseguiu desviar.

Com o forte impacto, o homem morreu no local. A PRF informou que, além de não usar o cinto, o condutor não tinha habilitação. O caminhoneiro, de 48 anos, não se machucou.

Com informações do g1.