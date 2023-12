Motorista morre após bater o carro contra árvore no Norte Pioneiro

Um homem, cuja idade não foi informada, morreu na noite de quarta-feira (20), após bater o carro contra uma árvore na PR-218.

O acidente aconteceu no trecho entre Ribeirão do Pinhal e Jundiaí do Sul por volta das 19h40.

Segundo informações da Polícia Rodoviária 2ª CIA/PRv Platina, que atendeu a ocorrência, o Fusca/VW tinha placas de Ribeirão do Pinhal. O motorista morreu no local do acidente.

O Fusca trafegava no sentido de Ribeirão do Pinhal a Jundiaí do Sul-PR, ao atingir o KM 85, o motorista perdeu o controle do carro e bateu contra uma árvore à margem esquerda da via.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

