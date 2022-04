Da Redação

Motorista morre após bater em pedágio desativado no PR

Um homem, de 30 anos, morreu após bater o caminhão em uma mureta na praça de pedágio desativada da BR-277, localizada em São Luiz do Purunã, nesta quarta-feira (13). A infromação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção, bateu o caminhão e saiu arrastando a mureta por cerca de 40 metros. Depois, o veículo capotou.

A vítima morreu no local, antes da chegada das ambulâncias.

O homem estava em comboio com outros profissionais, que seguiam para Marília (SP). Os caminhoneiros disseram que o local estava escuro no momento do acidente.

Desde a suspensão dos contratos de pedágio no Paraná, trechos de algumas rodovias ficam totalmente sem iluminação. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER-PR) informou que entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Denit) sobre a falta de iluminação na via e aguarda retorno.

