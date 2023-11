Motorista morre após bater em barranco e atingir árvores na PR-180

Tiago tinha 38 anos e faleceu no hospital neste domingo (19)

Um foi acidente registrado neste sábado (18), na PR-180, em Quarto Centenário, no noroeste do Paraná. Um homem, de 38 anos de idade, morreu após capotar o veículo que conduzia, bater em um barranco e atingir duas árvores à margem da rodovia.

O acidente foi em um trecho pista reta e simples na tarde de sábado, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). No entanto, a vítima, identificada como Tiago Bráz, morreu no domingo (19), no hospital.

Conforme a corporação, o motorista estava sozinho no momento da batida e seguia o caminho de Quarto Centenário a Goioerê. Com o impacto da colisão, o veículo ficou totalmente destruído.

Tiago foi socorrido e já encontrava-se em estado grave e foi encaminhado ao hospital de Campo Mourão. A polícia de trânsito investiga as causas do acidente.

