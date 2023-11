Motorista morre após bater de frente com carreta na BR-369 no PR

Um motorista de um carro morreu carbonizado em um trágico acidente na BR-369 em Campo Mourão, no centro oeste do Paraná, na noite desta terça-feira (31), por volta da meia noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo invadiu a contramão e bateu de frente com uma carreta.

A carreta estava carregada de óleo vegetal que, após a colisão, o produto se espalhou sobre a pista, causando um incêndio que destruiu totalmente os veículos. O motorista da carreta foi retirado com ajuda de pessoas que passavam pela rodovia. Já o condutor do carro ficou preso às ferragens e não conseguiu ser salvo a tempo e morreu no local.

O motorista da carreta disse que a picape estava em 'zigue-zague' e que apesar de sair para o acostamento, o caminhoneiro não conseguiu evitar a batida. A pista nos dois sentidos precisou ser interditada por mais de 1 hora para o trabalho de apagar as chamas e o serviço da perícia.

