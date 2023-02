Motorista morre após bater carro em poste no centro de Londrina

Da Redação

Um homem morreu após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira (8), na Rua Araguaia, região central de Londrina. As informações são do site Tem Londrina.

De acordo com as informações, o motorista teria batido contra um poste de semáforo. Amauri Gonçalves de Lima, de 60 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito antes de colidir o veículo.

Socorristas do Siate chegaram a prestar a atendimento, mas a vítima já estava sem vida.

O corpo foi encaminhado ao IML de Londrina.

