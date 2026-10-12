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TRAGÉDIA

Motorista morre após bater carro de frente contra bitrem na BR-369

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, automóvel teria invadido a contramão; trânsito precisou ser interditado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motorista morre após bater carro de frente contra bitrem na BR-369
Autor Grave acidente foi registrado entre Mamborê e Juranda - Foto: PRF

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão bitrem carregado com álcool deixou uma pessoa morta e outra ferida no início da manhã desta segunda-feira, na BR-369, no trecho que liga os municípios de Mamborê e Juranda, no Paraná. Segundo os levantamentos iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as evidências indicam que o automóvel trafegava na contramão quando bateu de frente contra o veículo de carga, que seguia no sentido correto e acabou tombando fora da pista após o impacto.

-LEIA MAIS: Homem de 40 anos é encontrado morto dentro de apartamento no Paraná

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O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local da colisão. Já o condutor do bitrem ficou ferido e recebeu os primeiros socorros de uma equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia, com o apoio do Corpo de Bombeiros. As identidades das vítimas não foram divulgadas pelas autoridades até o momento.

Por conta do tombamento da carga inflamável, a PRF precisou isolar a área do acidente para evitar novas ocorrências. O setor de urgências ambientais da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) também foi notificado sobre o derramamento de álcool e informou que não há risco de contaminação, uma vez que não existem bacias de abastecimento público de água nas proximidades.

O trânsito na BR-369 precisou ser totalmente interrompido por algumas horas para o atendimento e a limpeza da via, sendo posteriormente liberado no sistema de pare e siga. Em virtude das chuvas que atingem a região, a Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao trafegar pelas rodovias.

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acidente bitrem BR 369 paraná Segurança Viária
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