Motorista morre após bater caminhonete em árvore e capotar na PR-437

Um homem de 38 anos morreu em um grave acidente de trânsito no início da noite desta terça-feira (18), na rodovia PR-437, no município de Sertanópolis, região norte do Paraná. Ele conduzia uma caminhonete que saiu da pista, colidiu violentamente contra uma árvore e capotou em seguida.

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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista dirigia uma GM S10, com placas da própria cidade de Sertanópolis. Ele trafegava no sentido do município de Primeiro de Maio para Sertanópolis quando, ao atingir o quilômetro 3 da rodovia, perdeu o controle da direção. O trecho onde ocorreu o acidente é de pista simples e o limite de velocidade é de 70 km/h. O veículo parou destruído na margem direita da via.

Como o homem viajava sozinho e não havia testemunhas no local no momento da batida, as causas exatas que levaram o motorista a sair da pista ainda são desconhecidas. As autoridades foram comunicadas sobre o fato por volta das 19h20, cerca de meia hora após a estimativa do horário do acidente.

Equipes da Polícia Civil de Sertanópolis e da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia e levantar dados que possam ajudar a esclarecer a dinâmica da colisão. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. Após os trabalhos periciais, o veículo foi liberado aos familiares do condutor.