Motorista morre ao capotar carro e bater contra poste no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O homem havia deixado o trabalho e estava a caminho de casa

Na noite desta segunda-feira (10), um homem de 42 anos morreu em acidente de trânsito após capotar e depois bater contra um poste, na rodovia João Leopoldo Jacomel, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba.

continua após publicidade .

De acordo com o portal Banda B, familiares da vítima estiveram no local do acidente. O homem havia deixado o trabalho e estava a caminho de casa, em Pinhais.

- LEIA MAIS: Morte dentro de igreja foi motivada por dívida de agiotagem e tráfico

continua após publicidade .

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas chegando ao a vítima já estava em parada cardiorrespiratória e o motorista teve a morte declarada no local

A perícia foi acionada e os peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local do acidente. As causas do acidente, porém, não foram informadas e devem ser apuradas nos próximos dias.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia, para posteriormente ser liberado aos familiares para os atos fúnebres.

* Com informações do portal Banda B

Siga o TNOnline no Google News