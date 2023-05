Motorista morre ao bater contra árvore na PR-525, em Cornélio Procópio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Santana ficou completamente destruído

Um motorista, de 36 anos, morreu após bater o veículo que conduzia contra uma árvore às margens da PR-525, no km 03, em Cornélio Procópio, no norte do Paraná. A batida foi registrada na tarde desta terça-feira (2), por volta das 16h20.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o automóvel, modelo VW Santana, tinha placas de Assaí/PR.

-LEIA MAIS: Colisão frontal entre carros deixa três feridos em bairro de Apucarana

continua após publicidade .

A equipe policial informou que o condutor transitava no sentido da Nova América da Colina ao entroncamento da BR-369, e acabou perdendo o controle da direção e batendo contra uma árvore às margens da pista.

O veículo ficou completamente destruído e o motorista morreu no local. Ele estava sozinho no carro e nenhum outro veículo se envolveu no acidente.

Um caminhão do Corpo de Bombeiros também prestou atendimento no local.

Siga o TNOnline no Google News