Motorista joga veículo contra PM, tenta fuga por telhados e acaba preso com drogas na Capital

Dois homens foram presos pela ROTAM nesta sexta-feira (11) no Bairro Alto, em Curitiba, após uma perseguição que envolveu disparos contra pneus de veículo, fuga por telhados e a apreensão de aproximadamente 11 quilos de maconha, duas armas de fogo, munições, carregadores e R$ 2,3 mil.

A ocorrência teve início quando a equipe policial realizava patrulhamento na região e visualizou um Citroën C3 com dois ocupantes entrando em baixa velocidade em uma rua sem saída, observando as residências de maneira suspeita, o que motivou a tentativa de abordagem devido ao histórico de furtos a imóveis no local.

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O veículo fez uma manobra brusca para retornar em direção à viatura e, no momento em que os policiais desembarcaram, o condutor jogou o automóvel contra um dos agentes. Para conter a investida, o sargento efetuou três disparos contra o pneu e um soldado realizou outros dois tiros, mas o motorista prosseguiu em alta velocidade até que o carro parou devido a problemas mecânicos e ao pneu furado.

Os dois suspeitos desembarcaram e fugiram a pé, pulando muros de residências e acessando telhados vizinhos, mas foram cercados e capturados pela equipe policial nas imediações.

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Durante a revista no Citroën C3, os policiais encontraram cerca de 11 kg de maconha, e um dos suspeitos confessou a propriedade da droga, afirmando ser responsável pelo armazenamento e distribuição, além de indicar o endereço onde mantinha mais materiais ilícitos.

A equipe se dirigiu ao local apontado e, após neutralizar a barreira de dois cães pitbull agressivos no pátio e acessar o piso superior, sentiu forte odor de entorpecentes e encontrou porções de drogas e embalagens em um dos quartos. Em outro cômodo, um cofre foi aberto com o apoio de um chaveiro particular, revelando duas armas de fogo, quatro carregadores, munições de calibres 9 mm e .32, dois coldres e R$ 2.380 em espécie. Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes.