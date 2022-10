Motorista invade preferencial e idoso de 66 anos fica em estado grave

Da Redação

Siate e Samu foram ao local e prestaram socorro à vítima

Um motociclista, de 66 anos, precisou ser intubado após um acidente de trânsito que ocorreu nesta quarta-feira (19), em Maringá, norte do Paraná, no cruzamento da Rua Fernão Dias, com a Rua José de Alencar.

Segundo informações de testemunhas, o acidente foi provocado pelo motorista de um Hyundai HB20, que avançou a preferencial e atingiu a moto. Com o impacto da batida, o motociclista perdeu o controle da direção e bateu contra a traseira do ônibus da Guarda Civil Municipal de Maringá.

Socorristas do Siate do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), foram acionados e a vítima foi encaminhada ao Hospital Santa Casa, em estado gravíssimo.

Com informações, Plantão Maringá.

