Motorista invade preferencial e bate em viatura da PM

Dois idosos ficaram feridos após um acidente no início da tarde desta terça-feira (19), em Maringá. A batida foi registrada no cruzamento da Rua dos Jasmins com a Rua das Rosas, no Jardim Maravilha.

Segundo testemunhas, o motorista de um carro teria invadido a preferencial e colidido em uma viatura de patrulhamento escolar. O motorista e a passageira, de 74 anos, foram atendidos por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o hospital.

Os policiais não se feriram.

