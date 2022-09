Motorista invade contramão e acidente termina com um morto e 2 feridos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

De acordo com Corpo de Bombeiros, motorista que causou acidente apresentava sinais de embriaguez.

Um veículo invadiu a contramão e bateu em outro carro, em Curitiba, nesta noite de domingo (11). Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. Segundo os bombeiros, a motorista do carro que causou o acidente apresentava sinais de embriaguez.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com os bombeiros, a motorista do veículo que causou o acidente ficou em estado grave e a passageira que estava com ela teve ferimentos leves. O motorista do carro atingido tinha 31 anos e morreu no local.

O acidente aconteceu no Contorno Sul da cidade, no bairro CIC. Uma das pistas foi fechada, o que causou lentidão no trânsito do local.

continua após publicidade .

As causas do acidente serão apuradas pela polícia.

Com informações: g1

Siga o TNOnline no Google News