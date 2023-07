Motorista invade contramão, bate em 5 carros e só para ao atingir muro

Um motorista de 25 anos causou uma série de acidentes na madrugada deste sábado (15), em Curitiba, Capital do Paraná. Em um carro Renault Clio, ele bateu contra pelo menos cinco outros veículos e só parou quando perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de uma residência.

continua após publicidade

De acordo com informações da RicMais, tudo começou no bairro Sítio Cercado, quando o jovem invadiu a contramão e bateu um três carros. Em alta velocidade, ele seguiu pela via rápida em direção ao centro. Na região do Água Verde, o motorista bateu em outros dois automóveis.

- LEIA MAIS: Criança de 5 anos fica gravemente ferida após muro desabar no Paraná

continua após publicidade

O último carro em que o Renault Clio bateu foi um HB20. Após colidir contra a traseira do veículo, o motorista perdeu o controle e foi em direção ao muro. Nesse momento, dois condutores que haviam sido atingidos foram até o rapaz e identificaram que ele estava visivelmente embriagado.

As vítimas renderam o rapaz, que tentou diversas vezes fugir do local. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada e levou o jovem, juntamente com o Clio, que ficou danificado com várias marcas dos acidentes.

Siga o TNOnline no Google News