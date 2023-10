Motorista invade calçadão em Curitiba e atropela quatro pedestres

Motorista invadiu calçadão no centro de Curitiba

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas após uma motorista de um Jeep Compass desgovernado subir o calçadão da Praça Tiradentes, no centro de Curitiba, no início da tarde desta sexta-feira (6). A vítima - uma idosa que não teve a idade confirmada - teve uma parada cardiorrespiratória após ser atropelada e não resistiu, segundo o Corpo de Bombeiros. Veja o vídeo abaixo

O acidente aconteceu pouco antes das 14h e mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).

O atropelamento aconteceu na esquina da praça com a Rua Monsenhor Celso. A condutora do Jeep Compass não soube explicar como ocorreu o acidente e disse que teve um mal súbito. O carro parou apenas após atingir uma loja de departamentos.

Segundo testemunhas, o veículo invadiu a calçada em alta velocidade e atropelou os pedestres. Câmeras de segurança registraram a batida. As imagens mostram o carro andando na contramão e depois invadindo a calçada. As vítimas são atropeladas e arremessadas. Outros pedestres que estavam no local saem correndo.

Além da mulher que morreu, uma jovem teve amputação das duas pernas, outra teve traumatismo craniano, e um homem teve ferimentos também considerados graves. Eles foram encaminhados para hospitais da capital. A motorista também se feriu, sem gravidade. Ela fez o teste de bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.

