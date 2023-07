Motorista invade calçada e atropela cinco pessoas no PR; uma morreu

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher morreu e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas depois que foram atropeladas por uma caminhonete que invadiu uma calçada na madrugada deste domingo (23) no bairro São Cristóvão, em Cascavel, no oeste do Paraná.

As vítimas, segundo populares, realizavam um churrasco em família em frente à uma residência, quando a condutora de uma Ford Ranger teria invadido a calçada e atropelado as pessoas.

A vítima fatal foi identificada como Silvana da Silva Hoffman. Ela teria sido atingida violentamente e ficou desacordada, sendo levada com urgência a unidade hospitalar pelos familiares. Outros feridos também foram encaminhados à Upa por parentes e vizinhos.

Socorristas do Siate foram acionados e prestaram atendimento a um jovem ferido no local. O rapaz de 23 anos foi encaminhado a unidade hospitalar com ferimentos leves.

De acordo com os moradores, a motorista estaria na confraternização. Ela teria ido até o carro estacionado e saiu acelerando, quando teria perdido o controle do veículo. A Ranger também era ocupada por um passageiro.

Ninguém soube dizer se houve algum desentendimento.

Após causar o acidente, a motorista se evadiu, mas acabou se envolvendo em outro acidente, algumas quadras adiante, já na marginal da rodovia BR-467.

Depois disso o carro foi abandonado e os ocupantes não foram localizados. A PM esteve no local e registrou a ocorrência.

O óbito foi confirmado na UPA, o que causou grande comoção e indignação nos amigos e familiares da mulher.

Investigadores da Polícia Civil foram até a unidade hospitalar e iniciaram os trabalhos para elucidar as circunstâncias do acidente fatal e identificar os autores.

Com informações do CGN

