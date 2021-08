Da Redação

Motorista fura o sinal e deixa duas pessoas feridas no PR

Na tarde deste domingo (8), duas pessoas ficaram feridas após colisão entre dois veículos na zona leste de Londrina. O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Theodoro Victorelli com Rua Santa Terezinha.

Segundo testemunhas, a condutora de um Peugeot 3008 cruzou o sinal vermelho e atingiu o Chevrolet Ônix. O Peugeot ficou com a frente destruída.

Socorristas do Siate foram acionados e realizaram atendimentos na passageira do Ônix, Ana Lúcia Keiko,de 31 anos, e Pedro Ruquelme Neto, de 88 anos. As vítimas foram encaminhadas ao hospital.

