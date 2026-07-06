Motorista foge e abandona carro após provocar capotamento na PR-092

Um motorista fugiu após bater na traseira de uma caminhonete e provocar um capotamento na noite de domingo (5), na PR-092, em Wenceslau Braz, região do Norte Pioneiro do Paraná. Apesar da gravidade da dinâmica do acidente, o condutor do veículo atingido não sofreu ferimentos.

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O acidente ocorreu por volta das 21h15, no quilômetro 293 da rodovia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, uma Toyota Hilux trafegava no sentido de Wenceslau Braz a Arapoti quando foi violentamente atingida na traseira por um GM Vectra. Com o impacto em um trecho de reta e aclive, o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

Logo após a colisão, o condutor do Vectra abandonou o automóvel e fugiu do local antes da chegada das equipes de socorro e da polícia. O motorista da Hilux, um homem de 44 anos, foi avaliado no local e saiu ileso. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool, e liberado em seguida junto com seu veículo, que estava com a documentação em dia.

As autoridades policiais realizaram buscas na região, mas o condutor que provocou o acidente não foi localizado até o momento. O Vectra abandonado pelo suspeito foi apreendido e recolhido ao Posto da Polícia Rodoviária de Siqueira Campos para a realização dos procedimentos administrativos e para auxiliar nas investigações de identificação do fugitivo.